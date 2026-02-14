ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、フリースタイルスキーのデュアルモーグルが行われる。五輪では今大会から採用された新種目で、２選手が並走して勝ち抜いていくゲーム性が見どころだ。女子の１回戦には日本の４選手が登場する。女子モーグルで、３位と同点ながらターン点でメダルを逃した冨高日向子選手は雪辱なるか注目される。（デジタル編集部）デュアルモーグルはモーグルと同様、コブと２か所のジャンプ台が設置