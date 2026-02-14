奈良県桜井市の長谷寺で行われた、火祭り「だだおし」＝14日午後大和路に春を呼ぶ火祭り「だだおし」が14日、奈良県桜井市の長谷寺であった。太鼓とほら貝が鳴り響く中、赤、青、緑の鬼が燃えさかる大きなたいまつとともに「ウオー」と奇声を上げて本堂の周りを練り歩き退散。火の粉が飛び散ると参拝者から歓声が上がった。たいまつは長さ約4.5メートル、重さ約120キロ。仏前で過ちを悔い改め心身を清める「修二会」を締めくく