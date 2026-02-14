9人組グループ・Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が23日に配信リリースされることが発表された。【動画】息ピッタリ…“スペシャルズ”が踊るダンス動画3月6日公開の佐久間大介主演の映画『スペシャルズ』の主題歌として解禁されていた同楽曲は、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティヴなダンスチューン。アップダウンの激しい毎日も、キミと、み