日本ハムからFAで加入した巨人・松本剛外野手が14日、ライブBPに初登場し2打数1安打だった。移籍後“初打席”では山崎から右中間を破る“初安打”を放ち「初めての実戦形式にしては凄くいい準備ができていい形で打席に入れたかなと思います」と振り返った。開幕投手候補から鋭い当たりを見せた松本。中堅のレギュラー候補としても期待が大きい。14日から始まった沖縄キャンプでは練習試合やオープン戦など実戦も多くなり、「し