＜LIVゴルフ第2戦 at アデレード3日目◇14日◇ザ・グレンジGC（オーストラリア）◇7111ヤード・パー72＞オーストラリアで行われているLIVゴルフの第3ラウンドが終了した。［66］をマークしたジョン・ラーム（スペイン）と「64」をたたき出したブライソン・デシャンボー（米国）がトータル19アンダーで首位に並んだ。後続に5打差をつけた一騎打ち状態になった。【写真】飛ばし屋デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？ト