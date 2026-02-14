◇明治安田J1百年構想リーグ第2節町田2―2（PK4―2）水戸（2026年2月14日町田GIONスタジアム）FC町田ゼルビアは水戸とPK戦の末に下し、特別大会の規定で勝ち点2をもぎ取った。GK谷晃生（25）がPK戦で好セーブを披露し、2本ストップ。6月にW杯北中米大会が控える中、日本代表の森保一監督（57）が見守る前で代表復活へアピールした。谷が冷静に2本を止めた。「PK戦だけ見れば、しっかり自分の仕事ができたと思う」。水戸