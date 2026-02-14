◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目（14日、沖縄・那覇）沖縄キャンプ初日、阿部慎之助監督はナインに「沖縄は競争な」などと訓示を行いました。宮崎キャンプは準備と姿勢を観察するとしていた阿部監督。「沖縄キャンプは位置づけとしては競争。競争のスタート。結果と内容だ、それをオレは見極めていくから。全員にチャンスがあるっていったけど、全員は入れない、1軍に残れない」と強調し、サバイバルが幕を開けると宣