広島県庁広島県は14日、同県安芸高田市の老人ホームで調理者と60〜90代の入所者計40人が下痢や嘔吐などの症状を訴えたと発表した。うち90代の女性1人からノロウイルスが検出され、食中毒と断定。この女性は入院したが、全員回復傾向だという。9〜11日に提供された給食が原因とみられる。県によると、12日に施設から「嘔吐、下痢の症状を訴える入所者がいる」との連絡があり、西部保健所広島支所が調べていた。県は14日、委託