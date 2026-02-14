避難所として使われた際の物資が残る門前西小の体育館＝14日午後、石川県輪島市門前町能登半島地震で被災した石川県輪島市門前地区で今春三つの小中学校が閉校し、小中一貫校へ再編されるのを前に、3校に在籍する子どもたちが幕にメッセージを書いたり、写真撮影をしたりするイベントが14日、開かれた。卒業生らも大勢集まり、母校に別れを告げた。閉校するのは門前中と門前東小、門前西小。門前中の建物を修理し、今年4月に義