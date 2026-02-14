東京・東大和市で2階建ての建物から火が出ました。【映像】火災現場の様子消火活動が続いています。火事が起きているのは東大和市仲原です。東京消防庁によりますと、午後4時半頃、2階建ての建物から火が出ました。1階と2階が激しく燃えています。消防隊が逃げ遅れた人やけがをした人がいないか、確認しています。現場は西武拝島線の東大和市駅からおよそ1.5キロの住宅街です。（ANNニュース）