大相撲の幕内欧勝馬（２８）＝鳴戸＝が１４日、都内のホテルで結婚披露宴を行った。豊昇龍、大の里の両横綱ら約５５０人に祝福された。モンゴル出身の欧勝馬は２４年１２月、国際線の客室乗務員で年上の日本人女性と約２年弱の交際期間を経て入籍。２５年１月に長女が誕生した。この日は午前中に披露宴近くの神社で挙式を行い、大の里の横綱昇進披露宴に出席後、夕方から披露宴を開催。白無垢姿の妻の姿を「キレイでしたね」