【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年3月18日に発売することを発表している、2025年10月11日にLINE CUBE SHIBUYAで開催した伊藤美来のワンマンLIVE「伊藤美来 Live 2025 Birth of Pops」を収録したLIVE Blu-rayのジャケ写が解禁となった。本商品は直径約30cmのLPサイズジャケット仕様となっており、同梱する紙脚を使用することで部屋に飾ることのできる1枚となっている。また、3月のBlu-rayの発売に先駆けて、2月15日(日)