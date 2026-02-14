福岡県の酒どころ、久留米市城島町で14日、酒蔵びらきのイベントが始まりました。「城島酒蔵びらき」には地元8つの蔵元が39種類の酒を出品しています。メイン会場の町民の森では、飲みくらべチケットが2000円で販売されていて、訪れた人はさっそく蔵元自慢の酒を楽しんでいました。■参加者「もう三杯目です。おいしいです。めっちゃおいしい」「すごく楽しいです。城島のおいしい酒をいただいて」城島酒蔵びらきは15日まで開かれ