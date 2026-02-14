14日朝、福岡県糸島市で、電動車いすの男性を軽乗用車ではねケガをさせたとして自称公務員の女が逮捕されました。警察によりますと14日午前8時半ごろ糸島市井田の交差点で、電動車いすで横断歩道を渡っていた男性（93）が、右折しようとした軽乗用車にはねられました。男性は意識不明の重体です。警察は軽乗用車を運転していた自称・公務員の橋本典子容疑者（65）を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。橋本容疑者は、「歩