ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで、五輪初出場の佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が合計274.90点をマークし、銅メダルを獲得した。 ショートプログラム（SP）9位からの見事な巻き返し。鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大）の銀メダルと合わせ、日本勢がダブル表彰台に輝いた。 フリーでは技術点101.85点を記録する会心の演技を披露。フリー186.2