＜2026年2月12日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間12日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、小野光希（21＝バートン）が85.00点で銅メダルを獲得した。 2022年北京大会の冨田せな（銅メダル）に続き、日本勢は2大会連続のメダル獲得。前回北京