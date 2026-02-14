中日の金丸夢斗投手が、１５日の練習試合・ＤｅＮＡ戦（北谷）に先発する。今季初実戦となる。８日に沖縄・北谷キャンプで初めてシート打撃に登板。２２球で打者５人を無安打、２奪三振と好投した。この日もブルペン入りし、翌日の登板に備えた。全体練習前の朝のスピーチを務めた左腕は「２ケタ勝利と規定投球回到達」を目標に掲げ、「若手の底上げを宏斗だけに頼らずに、俺もいるぞ、という（思いで）存在感を出して、頑張っ