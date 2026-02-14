ドラゴンズの沖縄キャンプでは14日、主力組がシート打撃を行いました。 【写真を見る】ドラゴンズ沖縄キャンプ 主力が実戦形式 新戦力のサノーが好調をアピール 14日は、今季からドラゴンズに加入したサノー選手が、1打席目にヒットを放つと…4打席目でも鋭い当たりを三塁線へ弾き返し、順調な調整ぶりをアピールしました。 また、CBCテレビの松波啓三社長が北谷球場を訪れ、チームへの激