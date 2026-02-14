◆練習試合ロッテ９ー２ＤｅＮＡ（１４日・宜野湾）ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手が「７番・左翼」で先発し、７回から三塁の守備についた。本職は外野手だが、昨季終了後から三塁の練習を始めてフェニックスリーグでも実戦を経験。この日は打球処理こそなかったものの「安心して見ていられるというような守備になれるように、今後も追い求めていきたいなと思います」と誓った。三塁は宮崎に加えて筒香も挑戦中。相川監督は「将来