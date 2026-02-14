俳優石原良純（64）が14日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。衆議院選挙での「中道改革連合」の歴史的惨敗について私見を述べた。中道改革連合は、高市早苗首相の衆議院解散の動きを受け、高市政権と日本維新の会への対抗として、公明党と立憲民主党が1月16日に設立。しかし衆院選では、選挙前の167議席から49議席にまで減らす記録的大敗となった。これについて、タレント松嶋尚美（54