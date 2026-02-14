ということで夫に育児を任せてみることに。偉そうにいろいろ言っていましたが、夫はふだん育児にノータッチ。本当にできるのか？理想論を並べているだけにも見えますが…それではお手並み拝啓といきましょう！【まんが】子どもを褒めて育てたい夫(ウーマンエキサイト編集部)