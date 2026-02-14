紅白戦に登板した日本ハムの柴田＝名護投打「二刀流」に挑む日本ハム2年目の柴田が14日、沖縄県名護市のキャンプで行われた紅白戦に登板し、1回を1安打無得点に抑えた。今季初の実戦で、150キロ台の速球を連発。「アベレージ（平均）で150キロの感覚はつかんだ」と胸をなで下ろした。悩みを抱えていた。打撃を重視したオフを過ごし「投手（の練習）は少し怠っていた」。2軍キャンプ中のブルペンでもいまいち。多くの若手が1軍