オリックス・岸田監督は、右膝裏違和感の検査のため前日13日に帰阪した頓宮の状態ついて「検査しないと何とも言えないですね。17日にちゃんとした検査を受けると言っているので、それ次第になる」と心配そうな表情を浮かべた。チームではインフルエンザの感染者が徐々に広がり、この日は椋木、横山楓に続いて宗と紅林が診断されたことを球団が発表。選手や監督、コーチらはオフにインフルエンザのワクチンを打っているが、現在