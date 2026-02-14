ラグビーのNTTリーグワン1部第8節第1日は14日、埼玉・熊谷ラグビー場などで行われ、埼玉がトヨタを26―20で破り、8戦全勝とした。東京ベイは静岡に42―19で快勝し、7勝目（1敗）を挙げた。東京SGは浦安を41―19で退けて4勝3敗。