◇明治安田J2・J3百年構想リーグEAST−Bグループ第2節大宮3―2札幌（2026年2月14日NACK5スタジアム大宮）大宮がMF山本桜大（21）の2試合連続ゴールなどで逆転勝ちした。1−2でリードされる苦しい展開だったが、後半38分に、右サイドのMF茂木力也（29）のクロスをゴール中央で山本が頭で合わせて同点、アディショナルタイムに入り、50分にFWカプリーニ（28）が決めて逆転勝ちした。宮沢悠生監督（40）は「前回の松本戦と