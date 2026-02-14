シンガー・ソングライターの福山雅治（57）が14日、都内で行われたライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【動画】福山雅治、自身の“推しぬい”の扱いに困惑？「あまりにも不憫だから持ってきちゃいました…」「ましゃ〜」というファンからの歓声の中、会場に福山が登場した。一昨日、昨日と名古屋でライブを開催。そして、この