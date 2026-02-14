■全国の天気北海道付近を低気圧が通過し、北日本を前線が通過するでしょう。北海道では、昼前後から雨や雪が降り、東北の日本海側から新潟も、午後は一時的に雨が降りそうです。北日本を中心に、風も強まるでしょう。また、九州では明け方まで雨の降る所がありますが、日中は東北太平洋側から九州にかけて、晴れ間の出る所が多い見込みです。低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込むため、朝の気温は西・東日本を中心に14日よ