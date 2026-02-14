ディオール 公式オンラインブティック限定で、2026年1月20日から「ディオール フラワー ブーケ」をプレゼントするキャンペーンが実施されています。1回の注文で3万3000円以上購入した人が対象です。色とりどりの花々が華やか毎年注目されているバレンタインシーズンのディオールのノベルティキャンペーン。今年は、色とりどりの花々を華やかに束ね、上質なピンクのオリジナル ラッピング ペーパーで包んだ特別なブーケがもらえます