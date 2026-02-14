12日間にわたって行われた真冬の2026年衆議院選挙。新潟県内の5つの小選挙区は自民党が全勝、そして高市旋風が強く吹き荒れました。中道改革連合の米山隆一さんと自民党の鷲尾英一郎さんが議席を争った新潟4区。真冬の総選挙で繰り広げれた攻防とは？その舞台裏を取材しました。 鷲尾英一郎氏が返り咲き 議員のバッジを失ってから約1年半。国政の舞台に返り咲きました。自民鷲尾英一郎氏「高市政権が、しっかりと日本の状況