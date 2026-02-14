2月14日（現地時間13日、日付は以下同）。ポイントガードとしてNBA史上最長の21シーズンをプレーしてきたクリス・ポールが、自身のソーシャルメディアで現役引退を表明した。 キャリア21年目の今シーズン。ポールは古巣ロサンゼルス・クリッパーズと契約を結ぶも、16試合の出場で平均14.3分2.9得点1.8リバウンド3.3アシストに終わり、昨年12月にチームから放出。今