¢£¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¼¤¬½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®·ª½Ü¡¦¾¾ËÜ½á¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～② ¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ö¼Ì¿¿¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤Âç²Ï¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®·ª¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËÃçÌîÂÀ²ì¡¦¾¾ËÜ½á¡¦¾¾²¼¤¬ÊÂ¤ó¤À4¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£ Á´°÷¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð&#1254