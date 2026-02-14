【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Uruが「心得」のライブ映像を公開した。 ■2023年のLINE CUBE SHIBUYA公演で収録 「心得」は、2023年に放送されたテレビドラマ『風間公親－教場０－』の主題歌として書き下ろされた楽曲。静けさのなかに揺るぎない意思を宿したこの曲は、木村拓哉演じる風間公親という人物の内面を音楽で描き出し、「教場」シリーズの精神性を象徴する一曲として大きな反響を呼んだ。