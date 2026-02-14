ミラノ・コルティナ冬季五輪は13日（日本時間14日）、リビーニョ・スノーパークでスノーボードのハーフパイプ男子決勝が行われ、3大会連続出場の戸塚優斗が金メダルに輝いた。日本勢は山田琉聖が銅メダル、平野流佳は4位、連覇を狙った平野歩夢は7位だった。 ■「何回もやめようと思った」 3回のランでベストスコアが採用される決勝。戸塚は1回目91.00点で2位につけると、2回目のランではト