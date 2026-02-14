東広島市で畜産を学ぶ高校生たちが、自分たちで生産した牛肉を地元のスーパーで販売しました。店頭に立ったのは、東広島市の西条農業高校で畜産を学ぶ生徒たちです。2026年1月に開かれた「和牛甲子園」では、学校の取り組みを評価する部門で最優秀賞を受賞しました。■西条農業高校 畜産科3年生「おいしいと言ってもらえると自分が育てた牛だからこその喜びを感じています」生徒たちは、販売や試食を通して集めた声を