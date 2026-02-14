ドジャースの大谷翔平投手は2025年シーズン途中に2年ぶりの投手復帰を果たし、二刀流として完全復活。迎える26年シーズンは開幕から投打二刀流でフル回転することが期待されている。13日（日本時間14日）にアリゾナ州グレンデールでキャンプインを迎えた大谷の状態について、米スポーツ専門局『ESPN』は太鼓判を押しており、デーブ・ロバーツ監督のコメントもあわせて紹介している。