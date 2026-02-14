カープは14日から沖縄での二次キャンプをスタートし、初日から19人がブルペンで汗を流しました。天候に恵まれたキャンプ地の沖縄市・コザしんきんスタジアム。選手らが地元ファンから歓迎を受けました。沖縄キャンプでは15日の巨人との練習試合を皮切りに対外試合6試合が予定されています。新井監督が「内容と結果が伴わなければ日南に戻す」と明言するなど、サバイバルレースが激しさを増す中で、投手陣は初日