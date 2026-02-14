鹿児島で長年活躍したディーゼル機関車が新しい車両と交代することになり新旧ならべて撮影会が行われました。 黒い車体が逞しいディーゼル機関車DE10 1755号機。 国鉄時代の1976年に製造され鹿児島車両センターには2003年から所属しています。 鹿児島では車両の回送や事業用車両の牽引など裏方的役割で活躍してきました。 そのDE10が後継の新しい機関車DD200と置き換えられ、鹿児島を離れることになりました。