中国で春節（旧正月、2026年は2月17日）に合わせた特別輸送態勢が取られる中、「高速道路に子どものライオンがいた」という投稿が中国のネット上で大きな話題となった。中国メディアの瀟湘晨報によると、この投稿は11日にあったもので、ライオンがいたのは山西省内の高速道路。地元当局の職員は「輸送中に逃げ出した。すでに動物園に戻されている」と話した。瀟湘晨報は動画の中でこのライオンの姿も紹介しており、中国のネットユ