パソコン（PC）および周辺機器などを手がける台湾のGIGABYTE Technologyは、ゲーミングデスクトップPC「AORUS PRIME 3シリーズ」3モデルを2026年2月13日から順次発売する。高性能なCPU性能を最大限に引き出すいずれも、ゲーミング市場向けに高性能かつ高品位なパーツを展開する「AORUS」ブランドの製品を採用し、互換性や安定動作、耐久性を実現した。CPU（プロセッサー）にAMD「Ryzen」シリーズ、GPU（グラフィックス・プロセッサ