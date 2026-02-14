ボートレース尼崎で3月14日から19日まで開催するG1「尼崎市制110周年記念尼崎センプルカップ（開設73周年記念）」のWドリーム出場予定メンバーが、以下の通り決まった。【センプルドリーム】（14日、初日12R）1号艇・桐生順平（39＝埼玉）2号艇・池田浩二（47＝愛知）3号艇・吉川元浩（53＝兵庫）4号艇・西山貴浩（38＝福岡）5号艇・宮地元輝（39＝佐賀）6号艇・山口剛（43＝広島）【ぶるたんドリーム】（15