男性アイドルグループ「THESUPERFRUIT（スパフル）」が14日、都内でフリーライブを開いた。チョコレートカラーの新衣装で新曲「恋はメリーゴーランド」を初披露。12月12日に予定している単独ライブの会場が東京・両国国技館になることも発表した。イベント後にスポニチの取材に応じた田倉暉久（22）はファンの前で初歌唱した新曲について「今まで感じたことがない『おおおー』という反応を肌で感じました。この曲がどんな