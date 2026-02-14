◇練習試合ロッテ9―2DeNA（2026年2月14日ユニオンですからスタジアム宜野湾）今季からキャプテンに就任したソトが7回にチーム1号となる右越え2ランを放つなど、打線が12安打で9得点。7投手の継投でDeNAの反撃を2点に抑え、今春初の対外試合を白星で飾った。先発の木村優人は2回を2安打無失点。初回2死から梶原に中前打で出塁を許したものの、佐藤の好送球で二盗を阻止。昨秋からチームとして取り組んできたことが結果と