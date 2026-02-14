シンガー・ソングライターの福山雅治（57）が14日、都内で行われたライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI月光 ずっとこの光につながっていたんだ』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【動画】福山雅治、まさかのきっかけに驚く入り口はドラえもんの福山雅秋？「なんでもやってみるべきですね」イベントでは、22歳のファンが自身と同世代のファンを増やしたい、という思いを吐露。そんな中、福山を好きに