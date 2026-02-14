乳がんの知識を広め、早期の検診を進めるNPO法人J.POSHに寄付金50万円が贈られました。パチンコ店「モナコパレス」を運営する岩下兄弟（熊本県人吉市）が、募金や自動販売機で購入された商品の売り上げの一部を充てたもので、乳がんの啓発活動などの支援に使われます。