栃木県宇都宮市で時速160キロの車に追突され、男性が死亡した事故から、きょうで3年です。男性の遺族が現場を訪れ、花を手向けました。【写真を見る】宇都宮160キロ追突事故から3年…遺族が現場訪れ献花「昨日のように思い出される」 裁判始まる見通し立たず「今も被告に怒り」「何とか裁判までは頑張っていきたい」2023年2月14日、宇都宮市の国道をバイクで走っていた佐々木一匡さん（当時63）が、時速160キロで走る乗用車に