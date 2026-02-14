◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目（14日、沖縄・那覇）1軍がキャンプ地を沖縄・那覇に移しての1日目。阿部慎之助監督があぐ〜豚やなはまぐろなどの沖縄県の特産品を贈呈されました。贈呈されたのは「なはまぐろ」約70キロ、「あぐ〜豚」約10キロ、そして沖縄県産の野菜です。バレンタインにちなんで、ハートの模様がはいったまんじゅうも贈られました。宮崎までのキャンプでは「結果は求めない」としていた阿部監督です