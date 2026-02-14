14日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に小笠原道大氏が出演し、巨人のV奪回の鍵について言及した。巨人は24年にリーグ優勝したが、昨季は3位に終わり、今季に向けては4番・岡本和真がポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍。小笠原氏は「難しいですよね。抜けた穴が大きいですから。25年もそうですけど、最初調子の良かった部分が、抜けてから多少粘りました