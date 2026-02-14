ドジャースの豪華3投手がブルペン入りする映像が公開されたドジャースは13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組がキャンプインした。大谷翔平投手、山本由伸投手に加え、佐々木朗希投手もブルペン入り。MLB公式サイトが3人の投球映像を並べて公開し、大きな反響を呼んでいる。公開された映像では、メジャー屈指のスター軍団となったドジャースが誇る日本人3投手が、力強い投球を披露。ドジャー