明日15日(日)は14日(土)より気温が上がり、4月並みの暖かさとなる所が多いでしょう。東京都心は18℃と4月上旬並みの陽気となりそうです。この暖かさで花粉が飛びやすくなりますので、花粉症の方は対策を。北海道や東北では前線を伴った低気圧の影響で、日本海側を中心に雨や湿った雪になるでしょう。積雪の多く残る所では雪崩や落雪、道路の冠水に注意が必要です。15日(日)北日本は天気が下り坂西日本は朝まで所々で雨15日(日)