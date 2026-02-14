Jリーグ公式戦2試合目で初白星元日本代表DF槙野智章監督が率いるJ2藤枝MYFCは2月14日、百年構想リーグ第2節のJ3松本山雅FC戦で2-0の勝利を収めた。今季から就任した38歳の新人・槙野監督にとって2戦目でJリーグ公式戦初勝利。後半7分には初警告を受けたが、指揮官としてピッチサイドから入れた“カツ”だった。ピッチサイドで吠えた。0-0の後半7分、直前にペナルティーエリア内で倒されたにもかかわらずノーファウルの判定。槙